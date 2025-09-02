Войната в Украйна:

Двама от най-опитните футболисти на Висшата лига смятат, че в Арсенал липсва шампионски манталитет

Футболистите на Арсенал нямат манталитет на победители, заяви бившият английски национал и анализатор на Sky Sports Гари Невил. Лондончани не успяха да преборят Ливърпул за титлата през миналия сезон, а в началото на този загубиха с 0:1 от "червените" на "Анфилд".

Сериозни критики относно претендента за английската титла

"Ливърпул разполага с това, което Артета отдавна опитва да създаде в Арсенал - манталитет на победители. Отбор, който вярва, че ще излезе на стадиона на директен конкурент и ще го победи", заяви Невил за Sky Sports.

"В Ливърпул вярват, че именно те трябва да печелят тези мачове. Не ми се струва, че в Арсенал мислят така. Те са доволни, ако не паднат, а това им струва скъпо. Арне Слот критикува играчите си за отбраната, но в този мач специално те не допуснаха гол", каза още бившият национал.

Джейми Карагър, също анализатор на Sky Sports, не намира разлика в този отбор на Арсенал и вицешампионския от миналата година. "Артилеристите" привлякоха през лятото Мартин Субименди, Еберечи Езе и Виктор Гьокереш.

"Това е същият Арсенал от миналия сезон. Всички говореха, че им трябва човек, който да вкарва всички положения, но аз не смятам, че това им беше проблем. На тях им е проблем създаването на тези положения. Вижда се и в статистиката, има го черно на бяло. Трябваше им просто малка промяна, да бъдат проактивни с топката", заяви Карагър.

"Да, изминали са само три мача, но в двете гостувания аз виждам същия Арсенал от миналата година. Те разчитат твърде много на статични изпълнения и не създават достатъчно положения от игра. В защита обаче според мен продължават да бъдат най-добрият отбор в Европа", завърши бившият бранител.

