02 септември 2025, 11:01 часа 211 прочитания 0 коментара
Милан привлече побойник, играл дълги години за Ювентус

Италианският гранд Милан подписа с френския халф Адриен Рабио от Олимпик Марсилия - две седмици след като играчът беше включен в трансферния списък след сбиване със съотборник. Италианските медии обявиха, че 30-годишният полузащитник е подписал тригодишен договор с Милан, който е платил сумата от 10 милиона евро за сделката.

Рабио беше оставен извън състава на френския клуб заедно с английското крило Джонатан Роу заради "неприемливо поведение" след загубата на Марсилия от Рен в Лига 1. Двамата се сбиха в съблекалнята на отбора. След това Роу се присъедини към тима от Серия А Болоня. Двамата може да са съперници на терена, когато дебютират за новите си клубове, тъй като Милан е домакин на Болоня на 14 септември. 

В Милано Рабио ще се събере отново с Масимилиано Алегри, за когото игра в Ювентус три сезона, преди да се присъедини към Олимпик Марсилия миналата година, Клубът завърши втори в Лига 1 след Пари Сен Жермен, където Рабио започна кариерата си. Рабио прекара общо 5 години в Ювентус, а сега отново ще заиграе в италианския футбол, но за един от основните опоненти на "бианконерите".

Халфът, който е в състава на Франция за квалификациите за Световното първенство следващата седмица, има 53 участия за националния отбор. Последните му голове бяха два срещу Италия при победата с 3:1 на "Сан Сиро" през ноември.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
