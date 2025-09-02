След загубена трансферна битка с вечния враг: Галатасарай отговори с две бомбастични сделки

Ръководството на Галатасарай се размина с трансфер на вратаря Едерсон, който подписа с вечния враг Фенербахче. За сметка на това "Джим Бом" ще привлече турския страж Уурджан Чакър от Трабзонспор за трансферна сума до 36 милиона евро, обявиха клубовете от Суперлигата на Турция. Авторитетният журналист Фабрицио Романо допълни добрите новини за "лъвовете" с информацията, че халфът на Манчестър Сити Илкай Гюндоган е постигнал пълна договорка за подсилване на истанбулския гранд.

Чакър и Гюндоган в Галатасарай

29-годишниият Чакър, който е играл 31 пъти за страната си след дебюта срещу Гърция през 2019-а, подписа договор, който ще го задържи в Галатасарай до края на сезон 2029-3030. Гюндоган пък ще премине в "Джим Бом" без пари. "Гражданите" обаче ще спестят спестят над 11 милиона паунда от заплатата на футболиста в последната година от контракта му.

🚨🟡🔴 Ilkay Gündogan to Galatasaray, here we go! Deal until June 2027 set to be signed later today.



Man City will let Gündogan leave for free as the agreement includes salary saved.



Gündo, in Istanbul today. ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/7Wk259Yqqy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2025

Самият Гюндоган е очакван в Истанбул още днес, където да премине медицински прегледи и да подпише своя контракт с клуба. Сделката е възможна, тъй като трансферният прозорец в Турция е отворен до средата на септември. Илкай Гюндоган ще се превърне в поредното солидно попълнение на Галатасарай, след като през това лято в тима бяха привлечени Виктор Осимен, Вилфред Синго и Угурджан Чакър, Льорой Сане и още няколко нови играчи, а общата стойност на похарчените пари за трансфери наближава 150 милиона евро.

