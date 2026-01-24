Лайфстайл:

Неочаквано: млада звезда е най-скъпоплатеният играч на Байерн Мюнхен

Като имаме предвид какви звезди играят в един от световните колоси Байерн Мюнхен, малко или много може да ни изненада кой всъщност е футболистът с най-голяма заплата. Германското издание „Bild“ разкри, че това е младата звезда на баварците Джамал Мусиала. 22-годишният офанзивен полузащитник печели повече дори и от голмайсторът на отбора Хари Кейн. Халфът подписа нов договор с Байерн в началото на 2025 г.

Джамал Мусиала взима близо 30 милиона евро на година

Новият му контракт с шампиона на Германия ще го задържи на „Алианц Арена“ поне до края на сезон 2029/30. Според източника заплатата на Мусиала е близо 30 милиона евро на година. Освен основното възнаграждение, в тази сума са включени още всички бонуси и клаузи в новия договор на младока. Той се завърна за Байерн след като дълго време лекува тежка контузия. Първият му мач след травмата беше победата с 5:1 над РБ Лайпциг, като се отчете с асистенция.

Джамал Мусиала

Мусиала е оценен на 130 милиона евро

Джамал Мусиала е продукт на академията на Челси. През лятото на 2019 г. той премина в отбора до 17 години на Байерн Мюнхен само срещу 200 000 евро. Дебюта си за мъжкия отбор на баварците направи година по-късно. От тогава Мусиала има 209 мача за Байерн, в които е вкарал 64 гола и е дал 40 асистенции. Според специализирания сайт „Transfermarkt“ в момента младокът е оценен на 130 милиона евро.

Николай Илиев
