Призоваха Арсенал да продаде ключов играч, който "не е на себе си" от началото на сезона

Феновете на Арсенал изгубиха търпение към един от играчите след загубата от Манчестър Сити в решаващия мач за титлата във Висшата лига. "Артилеристите" пристигнаха на "Етихад", без да са постигали победа като гости срещу съперника си за титлата от 2015 г. насам, и веднага се озоваха в неблагоприятна позиция, след като Раян Шерки откри в 16-а минута. Момчетата на Микел Артета получиха шанс за спасение само минути по-късно, когато грешка на Джанлуиджи Донарума позволи на Кай Хаверц да се възползва и да изравни резултата.

Търпението на феновете на Арсенал изтече - "време е за промяна"

Въпреки това, Сити не се отказа и Ерлинг Холанд вкара победния гол малко след час игра, за да засили натиска върху лидера в класирането, като остават само няколко мача до края на сезона. В момента разликата е само 3 точки, като "гражданите" за изиграли един двубой по-малко. Те ще се изправят срещу Бърнли в сряда и при евентуален успех ще се изкачат на първото място по голова разлика. Тази ситуация сериозно притесни феновете на лондончани, които чакат вече 22 години.

Освен че титлата, обаче, изглежда, че феновете на Арсенал са изгубили търпение и към един ключов играч. Мнозина дори смятат, че той трябва да бъде продаден, независимо дали отборът ще спечели титлата или не. Става дума за капитана на отбора Мартин Йодегор, чието представяне срещу Сити беше подложено на строга критика от страна на феновете, които не са доволни от слабата му форма през сезона досега. Норвежецът е отбелязал само един гол и е записал пет асистенции в сезон, белязан от контузии, а привържениците смятат, че може би е време за промяна в халфовата линия на Артета през следващия сезон.

Веднага след мача в социалните мрежи започнаха да се сипят коментари от сорта на: "Ако Артета наистина си тръгне през лятото, тогава съм твърдо убеден, че Йодегор също трябва да си тръгне - време е за промяна", "Няма никакъв шанс Йодегор да не бъде продаден това лято", "Йодегор трябва да бъде продаден това лято, време е за нещо ново", "Респект към всичко, което Йодегор е направил за този клуб, но той просто вече не е същият играч."

Няма съмнение, че повтарящите се контузии са повлияли на формата на 27-годишния играч през този сезон. Въпреки това той все още играе изключителна важна роля за отбора на Артета и това се подчертава от факта, че му е била връчена капитанската лента. Но не всички фенове са убедени, включително клубната легенда Тони Адамс, който смята, че Деклан Райс трябва да заеме мястото му.

