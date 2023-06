Няма спирка! След Меси Интер Маями привлича друга аржентинска звезда

Преговорите вече са в ход, като и двете страни са информирани по параметрите на евентуалната сделка. Информацията съобщи безпогрешното гуру на трансферни новини Фабрицио Романо. Договорът на световния шампион с Ювентус изтече и не бе подновен. Той записа осем гола и седем асистенции в 40 мача през миналия сезон с екипа на "бианконерите".

Така в момента Ди Мария е свободен агент. Европа все пак остава приоритет за атакуващия състезател. Бенфика има сериозен интерес към него. Аржентинецът може и да се съгласи да премине в Интер Маями предвид, че там вече е Лионел Меси.

Inter Miami are considering a move for Ángel Di Maria as free agent, as called by @CLMerlo — understand they are informed on conditions of the deal. 🇺🇸🇦🇷 #MLS



Europe remains the priority, Benfica are on it. Meanwhile, Inter Miami are still insisting to sign Sergio Busquets. pic.twitter.com/kSMnIzsZRp