Назначението на Томас Тухел начело на националния отбор на Англия бе прието с ентусиазъм, но и известна доза недоверие. Германският специалист наследи на поста временния селекционер Лий Карсли и записа две победи в първите си два мача начело на "трите лъва". Двата поредни успеха под негово ръководство зарадваха английските фенове, но една легенда на Острова не остана впечатлена от резултатите.

Според бившия треньор на Тотнъм Хари Реднап, Тухел не е точният човек за поста. Той го смята за "германски шпионин, дошъл да прецака отбора". Той дори го сравни с Лорд Хоу-Хоу - прякор на Уилям Джоунс, който излъчва нацистка пропаганда в Обединеното кралство по време на Втората световна война.

Реднап беше попитан за назначението на Тухел и отговори: "Ще бъда честен с вас, мисля, че той е германски шпионин. Казвам ви. Сериозно, той е изпратен, за да ни прецака. Той е като лорд Хоу-Хоу по време на войната - "Имаме най-добрите ви войници, които са пленени" и всичко останало." След това Реднап си представи сценарий, в който на Тухел е казано да "съсипе този отбор". След това той повлия на немския акцент, каза "Ja" (Да) и вдигна лявата си ръка по подобие на нацисткия поздрав.

