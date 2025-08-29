Войната в Украйна:

Нюкасъл привлича заместника на Исак, сдоби се с един от най-талантливите нападатели в Европа

Нюкасъл привлича заместника на Исак, сдоби се с един от най-талантливите нападатели в Европа

Ник Волтемаде е пред трансфер в Нюкасъл, съобщава ДПА в четвъртък. 23-годишният нападател на Щутгарт беше свързван с преминаване в Байерн Мюнхен, но съвсем скоро ще подпише договор с клуба от Висшата английска лига.

Дейли Мейл и други британски медии също потвърдиха за сериозния интерес от страна на "черно-белите" към национала на Германия.

Нюкасъл се нуждае спешно от нов нападател, след като Александър Исак отказа да играе за отбора и желае да облече екипа на Ливърпул. Щутгарт поиска огромна сума от Байерн за правата на Волтемаде и това провали трансфера. Очаква се и Щутгарт да купи нов футболист на мястото на Ник Волтемаде преди края на летния трансферен период.

Ростислав Димитров
