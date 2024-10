Официално: Барселона подписа със заместник на контузения Тер Стеген

34-годишният вратар Войчех Шчесни официално подписа с Барселона. Опитният поляк ще е футболист на каталунците до 2025 година. Стражът бе привлечен като заместник на тежко контузения Марк-Андре тер Стеген, който ще отсъства от терените най-малко 8 месеца.

Шчесни обяви края на своята кариера в края на август, но заради офертата на Барса реши да я възобнови. До края на сезона той ще получи около 3 милиона евро бруто под формата на заплати плюс бонуси. Вратарят игра последните седем сезона в Ювентус, като спечели три титли от Серия А, три трофея от Купата на Италия и три Суперкупи на Италия.

Общо той има повече от 500 мача като професионалист, 75 от които са в Шампионската лига. С националния отбор на Полша изигра 84 мача, участвайки в две световни първенства и четири европейски първенства. Ден по-рано Барса се развихри в Шампионска лига! (подробности четете в линка).

