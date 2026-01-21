Официално: легенда на Барселона напуска „Камп Ноу“

Легендата на Барселона Марк-Андре тер Щеген ще премине в Жирона под наем до края на сезона. Това обявиха официално „бяло-червените“, като представиха вратаря с публикация в социалните мрежи. През последния сезон германецът не игра заради контузия, а през настоящата кампания новото попълнения Жоан Гарсия е титуляр. Жирона също е клуб от Каталуния, като в момента е на 11-то място в Ла Лига.

Тер Щеген: „Със смесени чувства съм“

Марк-Андре тер Щеген пусна публикация в социалните мрежи, в която сподели какви са чувствата му след трансфера: „Днес е последният ми ден от този сезон със съотборниците ми и треньорския щаб на ФК Барселона и честно казано имам смесени чувства. В момента много спомени и емоции ми идват на ум. Почти 12 години този клуб, и особено тази съблекалня, беше моят дом. Място, където израснах като играч и като личност и където преживях незабравими моменти. Чувствам се дълбоко благодарен и горд. Обичам този клуб, този град и тази страна.

„Благодаря за всички споделени години“

Нося в себе си чувство, което никога няма да избледнее. Подкрепата ви през всички тези години беше невероятна, благодаря ви от дъното на сърцето ми. Към съблекалнята: благодаря ви за толкова много споделени години, за ежедневието заедно, смеха, битките и уважението. Нося ви със себе си. Имах огромната чест да нося капитанската лента, нещо, което ще нося със себе си завинаги. Сега пътуването ми продължава в Каталуния и с нетърпение очаквам това, което предстои.

Тер Щеген има 19 трофея с Барселона

Пожелавам ви всичко най-хубаво през останалата част от сезона и се надявам да ви видя да вдигате още много трофеи. Ще се видим скоро“. Тер Щеген се присъедини към Барселона през лятото на 2014 г. От тогава той е записал 423 мача за каталунците, с които спечели цели 19 трофея – 1 Шампионска лига, 6 пъти Ла Лига, 1 Суперкупа на Европа, 1 Световно клубно първенство, 6 пъти Купата на Краля и 4 пъти Суперкупата на Испания.

