Официално: Поредна футболна звезда пое към Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Марез се превръща в третото голямо име, което акостира в саудитския тим, след като към отбора се присъединиха Роберто Фирмино от Ливърпул и Едуард Менди от Челси. Според вестник Mirror бившият състезател на "гражданите" ще получава 46 милиона евро годишно от новия си клуб.

ОЩЕ: След Роналдо: Ал Насър взе още един играч от Манчестър Юнайтед

32-годишният алжирец прекара 5 години на "Етихад" и бе основен футболист в състава на Хосеп Гуардиола. През 2022/23 г. Рияд Марез отбеляза 15 гола и направи 13 асистенции с екипа на Манчестър Сити. Наскоро пък друго голямо име от Висшата лига също пое към Саудитска Арабия (подробности четете в линка).

Dear Cityzens,



Today marks the end of an unforgettable chapter in my life, a five-year journey filled with countless memories. Before leaving, I wanted to thank the board, the manager and the staff for giving me the chance to prove myself at the highest level.



To my teammates,… pic.twitter.com/81mVXGoKrH