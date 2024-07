Официално: Техничен испанец започва работа в Барселона (СНИМКА)

Доскорошният полузащитник на Ливърпул Тиаго Алкантара стана част временно от щаба на Ханзи Флик в Барселона. Техничният испанец наскоро сложи край на кариерата си и бързо се впусна в ново поприще. Новината беше съобщена официално от каталунския клуб.

33-годишният бивш креативен халф помагаше на Флик от началото на подготовката на каталунците и ще продължи да го прави в следващите седмици. Двамата се познават отлично от съвместния им престой в Байерн Мюнхен, където Тиаго Алкантра прекара 7 години.

