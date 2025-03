Огромна изненада: Клоп се завръща край тъчлинията, германецът поема Мбапе и компания?

Феновете на футбола по света получиха изненадваща новина, след като стана ясно, че Юрген Клоп може да се завърне край тъчлинията. Както е известно, германският специалист напусна Ливърпул през лятото на 2024 година. Тогава той обясни решението си с факта, че се нуждае от почивка, тъй като напрежението да води ежедневно отбор от ранга на „мърсисайдци“ му идва в повече.

Днес обаче изданието „Tbrfootball.com“ съобщи, че Клопо може отново да застане начело на клубен отбор. Според информациите той е фаворит за заместник на треньора на Реал Мадрид Карло Анчелоти. Италианският специалист има договор с „кралете“ до лятото на 2026 година. Той обаче отново е спряган за национален селекционер на Бразилия като след края на настоящия сезон може да напусне „Сантяго Бернабеу“ и да поеме „селесао“ точно 12 месеца преди Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

🚨 Real Madrid are discussing a move to appoint former Liverpool boss Jürgen Klopp as their new manager if Carlo Ancelotti steps away and takes over Brazil.



(Source: @TBRFootball)



🤔 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘: Can you picture Klopp coaching Real Madrid? pic.twitter.com/ISZuB4ERCt