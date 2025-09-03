Отборът на свободните агенти: 11 футболисти от световна класа, които стоят без отбор

Летният трансферен прозорец във водещите първенства в Европа вече затвори, но някои добре познати имена от световния футбол останаха без отбор. Испанското издание Mundo Deportivo направи идеален отбор от 11 свободни агенти, като даде предимство на играчи, които са по-близо до испанския футбол. Ето и 11 от най-добрите футболисти, които останаха без отбор през това лято.

Идеалните 11 свободни агенти

Вратар - Висенте Гуаита (38 години)

Висенте Гуаита за последно игра за Селта, но договорът му изтече. Той бе свързван с трансфер във Валенсия и Елче, но до споразумение така и не се стигна. През миналия сезон стражът изигра 34 мача, в които запази осем сухи мрежи.

Десен бек - Рик Карсдорп (30 години)

За последно Рик Карсдорп игра в ПСВ Айндховен. А името му винаги ще бъде свързвано с изказването на Жозе Моуриньо, че е "предал" съотборниците си в Рома със слабото си представяне.

Централен защитник - Такехиро Томиясу (26 години)

Такехиро Томиясу имаше големи надежди да се превърне в основен играч за Арсенал, но контузиите го лишиха от възможност да го стори. Той записа 84 мача за четири сезона при "топчиите", а през 2021-ва бе оценяван на над 18 милиона евро.

Централен защитник - Курт Зума (30 години)

Курт Зума бе един от най-обещаващите таланти на световния футбол, като мнозина виждаха бляскаво бъдеще пред него. Той бе национал на Франция и носител на Шампионската лига с Челси, с чийто отбор спечели и Висшата лига. Изкара престой под наем в саудитския Ал-Ороба от Уест Хям, който през лятото на 2021 г. плати 35 милиона евро за услугите му.

Ляв бек - Серхио Регилон (28 години)

Серхио Регилон изигра шест мача за националния отбор на Испания под ръководството на Луис Енрике. Той се раздели с Тотнъм след пет години, като изкара и три периода под наем в Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед и Брентфорд.

Опорен полузащитник - Ориол Ромеу (33 години)

Барселона приключи с Ориол Ромеу, след като на каталунците им бе необходимо да го освободят, за да картотекират Жерар Мартин или Руни Барджи. Той има над 200 мача и във Висшата лига, а през миналия сезон записа 31 мача при престоя си под наем в Жирона, като записа и шест участия в Шампионска лига.

Вътрешен полузащитник - Кристиан Ериксен (33 години)

Кристиан Ериксен е едно от най-популярните имена в световния футбол. Той изкара три години в Манчестър Юнайтед, където не успя да се наложи по ред причини, а това лято бе свързван с Еспаньол.

Вътрешен полузащитник - Оскар Родригес (27 години)

Оскар Родригес е бивш играч на Севиля, Хетафе, Селта и Леганес, а с последния отбор записа 32 мача през миналия сезон (един гол и четири асистенции).

Дясно крило - Хаким Зиеш (32 години)

Хаким Зиеш е друго голямо име, което стои без отбор. Той все още може да премине в отбора на Елче, ако се вярва на информациите в испанския вестник AS.

Ляво крило - Лоренцо Инсиние (34 години)

Лоренцо Инсиние е вропейски шампион с Италия през 2021 г., а наскоро се раздели с Торонто. Бъдещето му може да е свързано с Парма на Карлос Куеста.

Централен нападател - Карл Токо Екамби (32 години)

Карл Токо Екамби остави добри спомени от престоя си във Виляреал, за който отбеляза 24 гола за година и половина. След това премина през Лион, Рен, Абха и Ал-Етифак.

