Отмъщение: Арсенал смачка Евертън и дръпна пред Сити (ВИДЕО)

Домакините владееха инициативата през цялата първа част, но възпитаниците на Шон Дайш бяха наредени перфектно в защита. Сгъстената отбрана на "карамелите" бе непробиваема до 40-ата минута, когато Букайо Сака откри резултата, възползвайки се от асистенция на Зинченко.

В добавеното време на полувремето "топчиите" нанесоха своя втори удар. Халфът на Евертън Онана сбърка в средата на терена и Мартинели отбеляза за 2:0. Попадението първоначално бе отменено, но проверката от ВАР показа, че 21-годишният бразилец е бил в редовна позиция.

