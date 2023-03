Петима кандидати за заместник на Конте в Тотнъм

Това вбеси Конте, който изригна срещу футболистите си и ги нарече „егоисти без сърца“. Те от своя страна пък се настроиха срещу него, като отказват да работят с италианския специалист. Ситуацията постави ръководството на клуба под сериозно напрежение, като шефовете вече започнаха да търсят заместник на мениджъра.

🔺 NEW: Ryan Mason is on standby to take charge of Tottenham Hotspur before the weekend if they can agree compensation with Antonio Conte and his backroom staff https://t.co/PHtRe6gT6X