По примера на Салах: Водещ футболист на Ливърпул преподписа с клуба (ВИДЕО)

Мисия „Нов договор“ в английския гранд Ливърпул тече с пълна сила. Наскоро голямата звезда на мърсисайдци Мохамед Салах преподписа контракта си с клуба, а днес същото стори и друг водещ футболист в състава на Арне Слот. Става въпрос за централния защитник на „червените“ - Върджил ван Дайк. Новината бе съобщена официално от ръководството на тима, който е много близо до спечелването на 20-та титла във Висшата лига.

Настоящият договор на Върджил ван Дайк с Ливърпул изтичаше след края на сезона. Двете страни водиха преговори от известно време като най-накрая са стигнали до споразумение за нов контракт. Нидерландският национал преподписа за още две години с мърсисайдци, което означава, че той ще остане на „Анфийлд“ до лятото на 2027-ма.

