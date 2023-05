Агентът на Меси разкри бъдещето му

ПРЕДИ МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА: Възмутен: Бащата на Меси опроверга три лъжи за сина си

Аржентинският нападател е с изтичащ контракт в края на този сезон с парижани и все още не е ясно къде ще продължи кариерата си. Преди дни той посети Саудитска Арабия поради посланическа дейност, без да е получил разрешение от клуба си. Това разгневи ръководството на "Парк де Пренс", което го извади от състава, но вчера Меси се завърна към тренировки с отбора.

Напоследък се появиха много публикации в медиите относно бъдещето на 7-кратния носител на Златната топка. Смята се, че вероятността той да остане в редиците на френския шампион е сравнително малка. Все пак Хорхе Меси сподели в Instagram обяснение, че неговият син няма разбирателство с нито един отбор преди края на сезона. Също така той определи новините за Ал Хилал като „фалшиви“.

"Струва ми се липса на уважение от страна на медиите, които съзнателно и умишлено заблуждават, без да предоставят никакви доказателства за твърденията си и искат да превърнат всеки злонамерен слух в новина или някой режисира в полза на техните интереси", се казва още в изявлението за бъдещето на Лео Меси.

🚨🔴 Jorge Messi official statement.



“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.



“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp