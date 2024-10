Почивката свърши! Юрген Клоп си намери нова работа след Ливърпул

Един от най-добрите футболни треньори в света - Юрген Клоп, приключи почивката си и е готов да се завърне към футбола. Германецът, който напусна английския гранд Ливърпул през това лято, започва нова работа като глобален шеф на футбола в Ред Бул. Неговият контракт е дългосрочен и стартира от 1 януари 2025 година.

Клоп ще отговаря за стратегическото ръководно ниво на международната мрежа от клубове, които попадат под шапката на Ред Бул. Това са клубове като РБ Лайпциг, РБ Залцбург и Ню Йорк Ред Булс. Германецът е бил убеден да започне работата от изпълнителния директор на Ред Бул Оливер Минцлаф.

"След почти 25 години край страничната линия, не мога да бъда по-развълнуван от това да бъда въвлечен в проект като този. Ролята може и да се е променила, но моята страст за футбола и хората, които са отговорни за футбола, не се е. Присъединявайки се към Ред Бул на глобално ниво, искам да развия, подобря и подкрепя невероятния футболен талант, с който разполагаме", каза Клоп.

"Има много начини, по които можем да направим всичко това, използвайки професионалните знания и опит на Ред Бул, за да вземем от други спортове и индустрии. Заедно можем да открием какво е възможно. Виждам моята роля главно като ментор на треньорите и ръководене на клубовете под шапката на Ред Бул, но в крайна сметка аз съм една част от организация, която е уникална, иновативна и гледаща в бъдещето", добави германецът.

