Подаваше топки и бе наритан от Еден Азар край тъчлинията, а днес е мултимилионер

През 2013 година звездата на Челси Еден Азар нарита край тъчлинията момче, подаващо топките. Инцидентът, придобил голяма популярност, се случи на двубоя от полуфиналите на Купата на Лигата между отборите на Суонзи и Челси. Десетилетие по-късно въпросното момче, наритано от Азар, може да се похвали със 77 млн. долара в банковата си сметка. Как обаче се стигна до това?

Първо за инцидента: Суонзи водеше в резултата с 2-0 в 80-та минута, когато топката излезе извън игра. Момчето, гонещо топките на стадиона на "лебедите", легна върху кълбото и не позволяваше играта да бъде подновена. Това действие изкара извън нерви Еден Азар, който ритна няколко пъти момчето, докато не пусне топката. Малчуганът започна да се превива от болка и да се държи за областта на ребрата. Заради това си действие белгийската звезда бе изгонен от игра и получи три мача наказание.

11 години по-късно момчето вече е забравило дните си като меме в социалните мрежи. Чарли Морган е син на спортния директор на Суонзи и милионер Мартин Морган. Младият предприемач, заедно с приятеля си Джаксън Куин, сформира компанията за водкa “AU Vodka”. Алкохолът с бонбонен цвят, който е в изкрящо златна бутилка и разнообразие от вкусове, нареди британското дуо сред най-богатите в страната, съобщава The Times. Дялът на Морган от фирмата се оценява на 77 милиона долара.

През януари тази година Еден Азар и Чарли Морган отново се срещнаха след фиаското през 2013 г. Белгиецът, който вече се пенсионирал от футбола, публикува снимка в своя Instagram как двамата се наслаждават на неоново-синята водка. Той написа под поста си: „Хубавото нещо след пенсионирането са срещите със стари приятели. Ти извървя дълъг път през тези 11 години, приятелю!“

A nice thing about retirement is catching up with old friends. You have come a long in way in 11 years my friend @charliem0rgan @auvodka x @hazardeden10 🤝 pic.twitter.com/bPpp0LEefS