Президентът на Барселона благодари на Реал Мадрид и обяви дългоочаквана новина за феновете

Президентът на Барселона Жоан Лапорта говори на пресконференция, на която обширно коментира няколко актуални теми, свързани с работата на клуба. Той благодари на Реал Мадрид и всички отбори, които не скочиха срещу "блаугранас" заради случая с регистрацията на Дани Олмо и Пау Виктор. Властимащият в каталунския гранд зарадва феновете с новината, че няма да има проблеми с привличането на нови играчи.

„Лъжа е, че сме закъснели със записването за Олмо и Виктор. Събрахме всички документи до 27 декември и ги предадохме преди края декември. Въпреки че всичко беше според правилата и разпоредбите, не ни позволиха да регистрираме Олмо и Виктор от Ла Лига. Свързахме се и с Испанската футболна федерация, но ни отказаха, позовавайки се на наредба, която отдавна не е авторитетна. Затова трябваше да се обърнем към Висшия спортен съвет", заяви Лапорта.

🚨🎙️– President Laporta's presser: “We have returned to the 1:1 rule, which allows us to operate normally in the market and register players like Olmo and Pau Víctor. We signed contracts such as the Nike deal, which is considered the best in the sportswear world.” #fcblive pic.twitter.com/L3muO1rPVo

"Най-накрая и официално изпълняваме правилото 1:1, което означава, че сега няма да имаме проблеми с регистрацията и ангажирането на нови играчи. Успяхме да спасим клуба, който обичаме с цялото си сърце. Бяхме принудени да защитаваме Барселона срещу атаки по суша, въздух и море“, смята той.

"Може да сме съперници на терена, но имаме мнение по въпроса, не съм доволен от тези, които излязоха с обвинения срещу нас. Тези, които не са имали очевидно юридически съветник, който познава законите. Благодарен съм на тези, които не изразиха позиция. Говорих с Флорентино, няма да разкривам подробности, но определено говорихме за организацията на Суперкупата и подобренията, които могат да бъдат направени“, разкри президентът на Барса.

🚨🎙️| Laporta, on Pérez's & Madrid's stance on Olmo case: "We can be fierce rivals on the pitch, but off the field, we must defend the interests of the clubs. Many clubs have not taken a position, and I am grateful to them. They have legal teams that understand what we are… pic.twitter.com/412rh9EDvH