Президентът на ФИФА сложи край на сагата: Решено е дали Иран ще играе на Световното в САЩ, Канада и Мексико

Военният конфликт в Близкия изток, където от едната страна е Иран, а от другата са САЩ и Израел, разбуни духовете не само на политическо ниво. Отрази се и във футбола, където до последно не беше ясно дали националният отбор на Иран ще вземе участие на предстоящото Световно първенство, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Азиатската страна трябва да изиграе всичките си мачове от груповата фаза на американска земя, като поиска срещите да бъдат преместени в Мексико. Но президентът на ФИФА Джани Инфантино даде окончателен отговор на въпроса и прекъсна всякакви спекулации.

Инфантино потвърди участието на Иран на Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изгледа на живо последния мач на националния отбор по футбол на Иран. Срещата се проведе в Анталия, където азиатският тим победи Коста Рика с безапелационното 5:0. Ето какво каза Инфантино след края на двубоя: „Иран ще бъде на Мондиала. Ние сме тук за това. Поздравяваме ги, защото са много силен отбор. Много съм щастлив“.

Иран ще играе в Лос Анджелис и Сиатъл

Инфантино обясни още, че е разговарял както с треньорския щаб на Иран, така и със самите футболисти. Той подчерта, че е обяснил ясно, че мачовете ще се проведат според вече изтегления жребий: „Видях отбора, говорих с играчите, със селекционера, така че всичко е наред“. На Мондиал 2026 Иран ще изиграе срещите си срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, а този срещу Египет – в Сиатъл.

