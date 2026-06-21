Проблеми на Мондиала: Белгия загуби най-опасното си оръжие преди битката с Иран

Белгия получи неприятна новина преди следващия си мач от Световното първенство, след като стана ясно, че Жереми Доку няма да бъде на разположение за двубоя с Иран. Един от най-добрите играчи в състава е получил повторно обостряне на респираторна инфекция, което налага възобновяване на лечението му.

Жереми Доку отпада от сметките на Белгия за мача с Иран след повторно влошаване на неговото състояние

24-годишният футболист на Манчестър бе с остро вирусно заболяване. Състоянието му се беше подобрило и той дори взе участие в срещата с Египет, завършила 1:1. След мача обаче състоянието му отново се е влошило и е наложило повторно възстановяване.

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Медицинският щаб на Белгия е преценил, че рисковете са твърде големи и е взето решение Доку да бъде изваден от групата за предстоящия двубой. Той вече е започнал курс на лечение с антибиотици, като целта е да бъде възстановен напълно за следващите мачове от турнира. Отсъствието му е сериозна загуба за белгийците, тъй като именно играта на Доку често накланя везните в полза на тима.

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