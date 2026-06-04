ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 04.06.2026

Денят е изпълнен със спортни събития, които да отговорят на всеки вкус. Днес предстоят да се изиграят редица контроли преди началото на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Също така продължава и Ролан Гарос. Феновете на моторните спортове и Никола Цолов пък ще могат да гледат днешната свободна тренировка във Формула 2 преди Гран При на Монако, което предстои през уикенда. Телевизионната програма предлага още волейбол, голф, колоездене и минифутбол.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10:00 Волейбол: Чехия – Полша, жени, МАХ Спорт 2

13:00 Тенис : Ролан Гарос, финал, смесени довйки, Евроспорт 1

14:00 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 3

14:15 Формула 3: Тренировка за Гран при на Монако, Диема спорт 3

14:30 Волейбол: Китай – Тайланд, жени, МАХ Спорт 2

15:30 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 1

16:00 Формула 2: Тренировка за Гран при на Монако Диема спорт 3

16:30 Колоездене: Обиколка на Италия, шести етап, жени, Евроспорт 2

19:00 Футбол: Словения – Кипър, Диема спорт 3

19:00 Футбол: С. Ирландия – Гвинея, Диема спорт

21:00 Голф: PGA тур, Мемориъл, първи ден, Евроспорт 2

21:30 Минифутбол: Европейско първенство, БНТ 3

22:00 Футбол: Испания – Ирак, Диема спорт 3

22:30 Волейбол: Турция – Нидерландия, жени, МАХ Спорт 2