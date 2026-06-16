Марта Кос за Западните Балкани: Кандидатите за ЕС са подложени на хибридни нападения

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви пред Европейския парламент, че всички държави кандидати за Европейския съюз в Западните Балкани, включително Украйна и Молдова, са подложени на хибридни нападения. Изказването й дойде в рамките на дискусиите по повод европейската интеграция на страните от региона на Западните Балкани. "Колкото повече напредваме в процеса на разширяване, толкова по-ожесточени са тези нападения", смята комисарят по разширяването.

Тя отбеляза, че след обявяването на работна група по Договора за присъединяване - броят на хибридните атаки се е увеличил главоломно.

Кандидатите като оръжие срещу ЕС

Според нея, ако ЕС не може да интегрира тези държави, противниците ще ги превърнат в "оръжия" срещу самия него.

"Ясно е, че няма преки пътища, работим за поетапна интеграция. Много се радвам, че най-накрая комисията има мандат да преговаря безплатен роуминг за Западните Балкани", добави тя. ОЩЕ: Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради

Какво правят противниците?

Припомняме, че в доклада на Държавния департамент на САЩ за Западните Балкани се изтъква злонамерената намеса на Китай и Русия, които според документа активно се стремят да използват нестабилността, корупцията и слабото управление в региона.

"Москва подклажда етнически напрежения", пише в доклада. Междувременно от документа става ясно, че Администрацията на САЩ планира да проведе 2026 диалози със Северна Македония и Сърбия, отчитайки, че неразрешените спорове и продължаващите разделения подкопават регионалната стабилност. ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)