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Марта Кос за Западните Балкани: Кандидатите за ЕС са подложени на хибридни нападения

16 юни 2026, 19:36 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марта Кос за Западните Балкани: Кандидатите за ЕС са подложени на хибридни нападения

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви пред Европейския парламент, че всички държави кандидати за Европейския съюз в Западните Балкани, включително Украйна и Молдова, са подложени на хибридни нападения. Изказването й дойде в рамките на дискусиите по повод европейската интеграция на страните от региона на Западните Балкани. "Колкото повече напредваме в процеса на разширяване, толкова по-ожесточени са тези нападения", смята комисарят по разширяването.

Тя отбеляза, че след обявяването на работна група по Договора за присъединяване - броят на хибридните атаки се е увеличил главоломно. 

Кандидатите като оръжие срещу ЕС

Според нея, ако ЕС не може да интегрира тези държави, противниците ще ги превърнат в "оръжия" срещу самия него. 

"Ясно е, че няма преки пътища, работим за поетапна интеграция. Много се радвам, че най-накрая комисията има мандат да преговаря безплатен роуминг за Западните Балкани", добави тя. ОЩЕ: Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради

Какво правят противниците?

Припомняме, че в доклада на Държавния департамент на САЩ за Западните Балкани се изтъква злонамерената намеса на Китай и Русия, които според документа активно се стремят да използват нестабилността, корупцията и слабото управление в региона.

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"Москва подклажда етнически напрежения", пише в доклада. Междувременно от документа става ясно, че Администрацията на САЩ планира да проведе 2026 диалози със Северна Македония и Сърбия, отчитайки, че неразрешените спорове и продължаващите разделения подкопават регионалната стабилност. ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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