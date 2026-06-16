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15-кратен шампион стартира преговори за национал на България

16 юни 2026, 12:48 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
15-кратен шампион стартира преговори за национал на България

Национал на България много много скоро да смени клубната си принадлежност. Става въпрос за централния защитник на италианския СпецияПетко Христов. Изданието „Il Secolo XIX“ съобщи, че полският гранд Легия Варшава е стартирал преговори с колегите си от Ботуша за правата на 27-годишния бранител. Самият футболист е готов да потърси ново предизивкателство в кариерата си, след като тимът му изпадна в Серия С.

Легия Варшава ще плати 1,5 милиона евро за Петко Христов

Според информациите от Специя са поискали 1,5 милиона евро, за да се разделят с Петко Христов. Сумата не е проблем за Легия Варшава, които вече преговарят с българския национал за личните му условия. Поляците предлагат на родния бранител договор за 3 години, както и доста добро месечно възнаграждение. Очаква се да има развитие по сделката до края на тази седмица. Интерес към Христов има и от страна на швейцарския Лугано.

Кариерата на Петко Христов

Петко Христов стартира кариерата си в академията на Левски, но след това преминава в школата на Славия. През лятото на 2017-та той бе продаден на Фиорентина срещу 1,7 милиона евро. Той обаче така и не успя да се наложи при „виолетовите“ като бе даван под наем на Тернана, Биселие и Про Верчели.

През лятото на 2021-ва договорът на Христов с Фиорентина изтече и не бе подновен. Така той се озова в Специя, където дори стигна до капитанската лента. През миналия сезон централният защитник записа 29 мача за тима, в които не успя да се отчете с гол или асистенция.

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Национален отбор по футбол Легия Варшава Петко Христов Специя
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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