15-кратен шампион стартира преговори за национал на България

Национал на България много много скоро да смени клубната си принадлежност. Става въпрос за централния защитник на италианския Специя – Петко Христов. Изданието „Il Secolo XIX“ съобщи, че полският гранд Легия Варшава е стартирал преговори с колегите си от Ботуша за правата на 27-годишния бранител. Самият футболист е готов да потърси ново предизивкателство в кариерата си, след като тимът му изпадна в Серия С.

Легия Варшава ще плати 1,5 милиона евро за Петко Христов

Според информациите от Специя са поискали 1,5 милиона евро, за да се разделят с Петко Христов. Сумата не е проблем за Легия Варшава, които вече преговарят с българския национал за личните му условия. Поляците предлагат на родния бранител договор за 3 години, както и доста добро месечно възнаграждение. Очаква се да има развитие по сделката до края на тази седмица. Интерес към Христов има и от страна на швейцарския Лугано.

Legia Warszawa jest gotowa złożyć ofertę za Petko Hristova, kapitana Spezii.



ℹ️ Il Secolo XIX



Źródło, tak jak przy Aurelio do Lecha, z dystansem trzeba, ale byłby to spoko transfer. pic.twitter.com/bIn9b52pIi — HIB HOB XD (@HibHobXD) June 16, 2026

Кариерата на Петко Христов

Петко Христов стартира кариерата си в академията на Левски, но след това преминава в школата на Славия. През лятото на 2017-та той бе продаден на Фиорентина срещу 1,7 милиона евро. Той обаче така и не успя да се наложи при „виолетовите“ като бе даван под наем на Тернана, Биселие и Про Верчели.

През лятото на 2021-ва договорът на Христов с Фиорентина изтече и не бе подновен. Така той се озова в Специя, където дори стигна до капитанската лента. През миналия сезон централният защитник записа 29 мача за тима, в които не успя да се отчете с гол или асистенция.

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