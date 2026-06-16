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Първа победа от март насам! Григор Димитров стартира сезона на трева с успех над 179-ия в света! (ВИДЕО)

16 юни 2026, 17:53 часа 753 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първа победа от март насам! Григор Димитров стартира сезона на трева с успех над 179-ия в света! (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров започна с победа сезона на трева. В първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ 75 в Дъблин поставеният под номер 8 в схемата хасковлия надигра Крис Родеш от Люксембург с 6:3, 6:4 за само 68 минути.

Димитров, който в момента е номер 169 в света, не срещна особени затруднения срещу намиращия се с десет места след него в ранглистата Родеш. За българина това бе и първа победа в официален мач от началото на март месец, когато спечели срещу французина Терънс Атман на турнира „Мастърс“ в Маями.

Гришо ще срещне ирландец във втория кръг

Бившият номер 3 в света измъкна първия сет след пробив в осмия гейм. Това бе и първият брейк в хода на мача. Във втория сет Димитров продължи да играе стабилно на сервис. Той пропусна две възможности за пробив още в първия гейм, но реализира такъв в седмия, за да поведе с 4:3 и практически да реши срещата.

Следващият съперник на родения в Хасково тенисист ще бъде участващият с „уайлд кард“ представител на домакините от Република Ирландия Конър Ганън, който е на 1089-о място в света.

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По-късно днес на кортовете в Дъблин трябва да излезе и младата надежда на българския тенис Иван Иванов. Шампионът от юношеския „Уимбълдън“ ще играе в първия кръг с гърка Стефанос Сакеларидис.

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