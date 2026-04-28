ПСЖ - Байерн Мюнхен: Кога и къде да гледаме суперсблъсъка от 1/2-финалите на Шампионска лига

28 април 2026, 9:59 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ПСЖ - Байерн Мюнхен: Кога и къде да гледаме суперсблъсъка от 1/2-финалите на Шампионска лига

Европейските футболни колоси Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен излизат тази вечер един срещу друг в първи мач от полуфиналите на Шампионска лига за сезон 2025/26. Шампионите на Франция и Германия ще се срещнат на "Парк де Пренс" в Париж в двубой, който може да даде сериозен наклон преди реванша на "Алианц Арена" след седмица за това кой ще се класира на финал.

ПСЖ - Байерн в Шампионска лига: Начален час и телевизия за първия 1/2-финал

ПСЖ е действащият шампион на Европа, след като през миналата година бе най-силният отбор на континента и разгроми Интер на финала с 5:0. Сега специалистите определят срещата между ПСЖ и Байерн като финал преди финала, тъй като двата тима изглеждат като отборите в най-добра форма. Баварците бяха считани от мнозина за фаворити за отличието този сезон, но срещу Реал Мадрид показаха слабости в защита, които може да бъдат наказани от хората на Луис Енрике.

ПСЖ - Байерн

В колко часа започва срещата на "Парк де Пренс"

ПСЖ и Байерн вече се срещнаха на два пъти през 2025 година, като парижани победиха немския гранд с 2:0 на Световното клубно първенство, докато баварците се наложиха с 2:1 като гост в основната фаза на Шампионска лига. Предстоящият сблъсък на "Парк де Пренс" от 1/2-финалите на най-силния европейски клубен турнир ще се състои на 28 април (вторник) от 22:00 часа българско време.

Кой канал ще излъчи ПСЖ - Байерн в България

Мачът между ПСЖ и Байерн ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Max Sport 3. Можете да намерите репортаж и новини около мегасблъсъка ПСЖ - Байерн и в спортната секция на Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
