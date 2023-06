Разкриха кога Пеп Гуардиола ще си тръгне от Манчестър Сити

Ако остане в Сити до 2025 година, Гуардиола ще завърши деветгодишен престой начело на "небесносините". През този сезон той спечели требъл с тима, вдигайки Висшата лига, ФА Къп и Шампионска лига, която се оказа и първа в историята на "гражданите".

ESPN не уточнява каква ще бъде следващата дестинация на Гуардиола, но в миналото той е бил свързван със селекционерските постове на националните отбори на Бразилия и САЩ. Испанецът може да се завърне и в испанския колос Барселона, където също спечели требъл през 2009-та.

След тазгодишния требъл Пеп и неговите играчи се отдадоха на купони по време на шампионския парад в Манчестър - с пури, голи под дъжда и с обилно количество водка (ВИДЕО).

Pep Guardiola does not expect to sign a new contract at Manchester City when his current deal ends in 2025, sources have told @RobDawsonESPN. pic.twitter.com/CMjtOv4j4H