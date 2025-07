Разстроеният Донарума потърсил психолог след зловещата контузия на Мусиала, Нойер също не му помогна

Тежки дни за вратаря на Пари Сен Жермен - Джанлуиджи Донарума. Въпреки че парижани се класираха за полуфиналите на Световното клубно първенство, стражът преминава през труден психологически момент заради кошмарната контузия, която причини на звездата на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала. RMC Sport съобщава, че Донарума се е нуждаел от психологическа помощ още по време на мача срещу Байерн от 1/4-финалите.

Донарума бе видимо разстроен от контузията, като се разплака и покри лицето си с фланелката си. Вратарят счупи фибулата на съперника, чийто глезен остана в изкривена позиция и потресе всички футболисти на терена. След мача пък дойдоха и критиките към Донарума. Най-отявлено го критикува стражът на Байерн Мануел Нойер, който разкри, че дори е отишъл при Донарума да му потърси сметка и да го пита дали няма да отиде да провери състоянието на Ямал.

🚨 After the PSG-Bayern match, Gigi Donnarumma was deeply affected by Jamal Musiala's injury. The goalkeeper exchanged several messages with Musiala and checked up on him. Donnarumma also spoke with PSG's psychologist, reports @RMCsport. pic.twitter.com/hXX2WORJVz