Кабинетът "Радев":

Отказаха 100 млн. евро на Ливърпул за заместника на Мохамед Салах

19 юни 2026, 12:15 часа 739 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отказаха 100 млн. евро на Ливърпул за заместника на Мохамед Салах

Ливърпул продължава да търси заместник на Мохамед Салах, след като клубната легенда официално приключи престоя си на "Анфийлд" в края на сезона. Египтянинът прекара девет години в Мърсисайд, в които отбеляза 257 гола и се превърна в един от най-влиятелните футболисти в европейския футбол. По тази причина задачата на ръководството да намери достоен негов наследник на позицията никак няма да е лесна. По последна информация "червените" са се спряли на крилото на РБ Лайпциг - Ян Диоманде.

Ливърпул е отправил щедра оферта за Диоманде

Преди месеци излезе информация, че бившият мениджър на мърсисайдци Юрген Клоп е посъветвал Ливърпул да привлече именно Диоманде. 19-годишният футболист направи добро впечатление с изявите си за "биковете", като записа 13 гола и 10 асистенции в 36 мача през изминалата кампания. Диоманде също така отбеляза най-много успешни дрибли в Бундеслигата. Редица клубове бяха свързвани с трансфер на котдивоареца, включително Пари Сен Жермен, но изглежда, че мърсисайдци в момента водят в надпреварата за привличането на един от най-големите млади таланти в световния футбол. Всъщност, според информация на The Athletic, Ливърпул е твърдо начело.

Ян Диоманде

Въпреки това, по последна информация на Фабрицио Романо усилията на клуба да привлече Диоманде са претърпели неуспех, след като РБ Лайпциг е отхвърлил оферта на стойност 100 милиона евро. Твърди се, че отборът от Бундеслигата иска повече за най-ценния си играч, като вероятно ще е необходима оферта, близка до 120 милиона евро, за да се сключи сделката това лято. Ливърпул, от своя страна, планира да се върне много скоро с подобрена оферта, според Флориан Плетенберг, който твърди, че клубът не очаква никакви проблеми по отношение на личните условия, ако бъде постигнато споразумение с Лайпциг. 

Кого още има на прицел Ливърпул преди новия сезон?

По-рано тази седмица Ливърпул отне от Нюкасъл Юнайтед преследването на крилото на Осасуна - Виктор Муньос, като активира клаузата му за откупуване на стойност 34,6 милиона паунда. 22-годишният футболист, който е играл за юношеските отбори на Барселона и Реал Мадрид, в момента е част от испанския състав за Световното първенство. За съжаление, часове след обявяването му като играч на мърсисайдци, Муньос се е контузил. Твърди се, че Ливърпул е изпратил медицински екип в САЩ, за да проведе медицинските му прегледи. Освен споменатия по-рано Диоманде, "червените" следят и Саид Ел Мала от Кьолн, Янкуба Минте от Брайтън и Матиас Фернандес-Пардо от Лил.

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Ливърпул РБ Лайпциг Ян Диоманде
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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