Отказаха 100 млн. евро на Ливърпул за заместника на Мохамед Салах

Ливърпул продължава да търси заместник на Мохамед Салах, след като клубната легенда официално приключи престоя си на "Анфийлд" в края на сезона. Египтянинът прекара девет години в Мърсисайд, в които отбеляза 257 гола и се превърна в един от най-влиятелните футболисти в европейския футбол. По тази причина задачата на ръководството да намери достоен негов наследник на позицията никак няма да е лесна. По последна информация "червените" са се спряли на крилото на РБ Лайпциг - Ян Диоманде.

Ливърпул е отправил щедра оферта за Диоманде

Преди месеци излезе информация, че бившият мениджър на мърсисайдци Юрген Клоп е посъветвал Ливърпул да привлече именно Диоманде. 19-годишният футболист направи добро впечатление с изявите си за "биковете", като записа 13 гола и 10 асистенции в 36 мача през изминалата кампания. Диоманде също така отбеляза най-много успешни дрибли в Бундеслигата. Редица клубове бяха свързвани с трансфер на котдивоареца, включително Пари Сен Жермен, но изглежда, че мърсисайдци в момента водят в надпреварата за привличането на един от най-големите млади таланти в световния футбол. Всъщност, според информация на The Athletic, Ливърпул е твърдо начело.

Въпреки това, по последна информация на Фабрицио Романо усилията на клуба да привлече Диоманде са претърпели неуспех, след като РБ Лайпциг е отхвърлил оферта на стойност 100 милиона евро. Твърди се, че отборът от Бундеслигата иска повече за най-ценния си играч, като вероятно ще е необходима оферта, близка до 120 милиона евро, за да се сключи сделката това лято. Ливърпул, от своя страна, планира да се върне много скоро с подобрена оферта, според Флориан Плетенберг, който твърди, че клубът не очаква никакви проблеми по отношение на личните условия, ако бъде постигнато споразумение с Лайпциг.

Кого още има на прицел Ливърпул преди новия сезон?

По-рано тази седмица Ливърпул отне от Нюкасъл Юнайтед преследването на крилото на Осасуна - Виктор Муньос, като активира клаузата му за откупуване на стойност 34,6 милиона паунда. 22-годишният футболист, който е играл за юношеските отбори на Барселона и Реал Мадрид, в момента е част от испанския състав за Световното първенство. За съжаление, часове след обявяването му като играч на мърсисайдци, Муньос се е контузил. Твърди се, че Ливърпул е изпратил медицински екип в САЩ, за да проведе медицинските му прегледи. Освен споменатия по-рано Диоманде, "червените" следят и Саид Ел Мала от Кьолн, Янкуба Минте от Брайтън и Матиас Фернандес-Пардо от Лил.

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