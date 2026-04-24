Завръщане на Моуриньо в Реал Мадрид? Един лайк на Килиан Мбапе разпали горещ дебат

Активността на Килиан Мбапе в социалните мрежи подхрани дебата около това кой би могъл да бъде следващият треньор на "Реал Мадрид". Тъй като изглежда, че "белите" ще завършат сезона без трофей - отпаднаха от всички турнири за купата и изостават с девет точки от "Барселона" при оставащи шест кръга в Ла Лига - вниманието към главния треньор Алваро Арбелоа и въпроса дали той ще остане начело на отбора през следващия сезон се засили.

Реал Мадрид пред година без титли и трудни решения

Очаква се президентът на Реал Флорентино Перес да прецени възможностите си, а бившият треньор Жозе Моуриньо, който в момента е начело на Бенфика, е сред имената, свързвани с евентуално завръщане.

Моуриньо ръководеше испанския клуб между 2010 и 2013 г., като спечели Ла Лига с рекордните 100 точки, Купата на Краля и Суперкупата на Испания по време на престоя си начело на отбора.

Още: Флорентино Перес пое контрол над кризата в Реал Мадрид с нов план за успех

Спекулациите се засилиха, след като феновете забелязаха, че звездният нападател Килиан Мбапе е харесал публикация в социалните медии, която предполага, че Моуриньо може да е водещ кандидат за поста. Публикацията подчертаваше процента на победите на португалския треньор по време на предишния му мандат и влиянието му върху Кристиано Роналдо в клуба.

Попитан за активността на Мбапе в социалните медии преди мача в петък срещу Реал Бетис, Арбелоа омаловажи нейното значение.

"Това са неща, които дори не вземам под внимание. Не ме притеснява дали той харесва Моуриньо, Джулия Робъртс или някой друг. Няма никакво значение."

Това не е първият път, когато американската актриса Робъртс е споменавана от футболен мениджър. През 2023 г. треньорът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че тя е една от тримата му идоли, заедно с Майкъл Джордан и Тайгър Уудс.

Още: Мбапе след трилъра с Байерн: "В Мадрид провалът никога не е бил опция"

Когато беше попитан за бъдещето си в клуба, Арбелоа пренасочи вниманието към предстоящия мач.

"Моята отговорност е да печелим всеки мач, така го виждам и това изисквам от играчите. Трябва да бъдем професионалисти и да уважаваме емблемата. Моята роля не е да мотивирам играчите на Реал Мадрид. Те вече са поставили най-високите стандарти за себе си. Моята работа е да ги подготвя за това, с което ще се сблъскат на терена."

Реал Мадрид сега има три поредни гостувания, последният от които е като гост на Барселона на 10 май, преди да завърши сезона с два домакински мача и още един гостуване.