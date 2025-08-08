Войната в Украйна:

Реал Мадрид продължава бойкота срещу "Златната топка" - мълчанието на "кралете" говори достатъчно

08 август 2025, 13:13 часа 218 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид продължава бойкота срещу "Златната топка" - мълчанието на "кралете" говори достатъчно

Всяка година обявяването на "Златната топка" предизвиква празненства, спекулации и вълна от вълнение в целия футболен свят. Но през 2025 година Реал Мадрид пое драстично различен път – този на мълчанието. На 7 август, когато France Football обяви 30-те номинирани за престижната награда, трима играчи на мадридчани бяха включени в списъка: Винисиус Жуниор, Джуд Белингам и Килиан Мбапе. Въпреки това, в официалните канали на клуба така и не се спомена нищо по този повод. 

Мълчанието на Реал Мадрид говори по-силно от всяко друго изявление

За клуб, който някога се гордееше с празнуването на всяка номинация и отличие, тази внезапна липса на признание не е пропуск – тя е изявление. Мълчанието на Реал Мадрид говори много. Клубът се дистанцира от наградата на France Football, което е знак за по-дълбок протест, основан на принципи и гордост. Това мълчание ясно показва, че за Реал Мадрид "Златната топка" вече не е от значение. Тихата им позиция е гръмко изявление – сякаш наградата изобщо не съществува в техния свят.

ОЩЕ: Това, което Реал Мадрид прави, премина всички граници и трябва да приключи!

Винисиус Жуниор

Реал Мадрид още страда за 2024-а

Тази студена война започна миналата година и ситуацията не се е променила, дори след като няколко от играчите им бяха номинирани в последния списък. Разривът в тези отношения се появиха през 2024 г., когато Винисиус Жуниор загуби наградата от Родри. Съобщението дойде само няколко часа преди официалната церемония в Париж, което накара "кралският клуб" да предприеме бойкот и да отмени напълно плановете си за пътуване. Клубът отказа да присъства на събитието, което мнозина сметнаха за силен протест.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В следващите дни напрежението се засили още повече. Според някои информации влиянието на УЕФА може да е изиграло роля в това решение, особено след като "Златната топка" беше организирана за първи път в партньорство с France Football и УЕФА. Като се има предвид, че УЕФА и Реал Мадрид са в конфликт от години, особено по отношение на проекта за Суперлигата, мълчанието на клуба изпрати ясно послание за недоволство и недоверие.

ОЩЕ: Реал Мадрид срещу УЕФА: Драма, достойна за сапунен сериал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Реал Мадрид Златна топка
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес