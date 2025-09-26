Реал Мадрид тръгна на война с Барселона извън терена - "кралете" настояват за тежка санкция по случая "Негрейра"

След години на разследване миналата седмица няколко ключови фигури най-накрая дадоха показания по делото "Негрейра", в което Барселона е обвинена в спортна корупция и измама заедно с бившия заместник-председател на Съдийската комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра. Един от ищците е големият съперник на каталунците Реал Мадрид, както и редица други клубове от Ла Лига. Скандалът е свързан с плащания в размер на 7,5 млн. евро, извършени от Барселона към Негрейра в периода 2001-2018 г.

Реал Мадрид настоява за максимално наказание за Барселона

Каталунските гиганти отричат да са извършили каквото и да било нарушение, като твърдят, че плащанията са били за консултантска дейност, по-конкретно доклади за съдийските тенденции и представяния. Сега медиите в Испания съобщават, че от Реал Мадрид ще настояват за максимлани наказания за Барселона по случая. "Кралете", които смятат, че все още съществува по-широка култура на пристрастие към каталунците, вярват, че е необходимо както за Реал Мадрид, така и за испанския футбол случаят да приключи със санкции за Барселона.

Те следят внимателно делото и ще го направят в очакване на присъдата, която ще бъде продиктувана на Барселона. След като съдебното производство бъде приключено, Реал Мадрид възнамерява да информира ФИФА за всичко, което се случва. В тази връзка телевизията на мадридчани публикува редица видеорепортажи за несправедливото, според тях, отношение през годините, като се фокусира върху броя на картоните, дадени на Барселона, на техните съперници, на Реал Мадрид и на техните противници.

Реал Мадрид обвинява предишните президенти на Барселона

Интересно е, че въпреки че плащанията към Негрейра започват при Жоан Гаспарт, продължават при Жоан Лапорта, Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росел, само последните двама и бившият изпълнителен директор Алваро Солер са тези, които мадридчани сочат с пръст. По-късно Солер става изпълнителен директор в Министерството на спорта и променя давностния срок по отношение на случая на само 5 години през 2021 г., две години преди случаят да стане публично достояние - нещо, за което Реал Мадрид търси обяснение. Миналата седмица, докато даваше показания, Росел отбеляза, че многобройните председатели на Съдийската комисия са самопровъзгласили се фенове на Реал Мадрид, а на "Бернабеу" искат да го видят наказан.

Това със сигурност поставя отношенията между двата клуба на интригуващо място. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес не спомена случая "Негрейра" по време на Общото събрание на клуба миналата година, а вместо това отбеляза, че двата гранда трябва да работят заедно, за да си помагат взаимно. Интересите им през последните години са обединени още от предложението за Суперлига, а Перес помогна за финансирането на завръщането на колегата си от Барселона Лапорта на власт. Лапорта е част от делото на Негрейра по-скоро като свидетел, отколкото като заподозрян.

