Александър Димитров взе първото си важно решение като национален селекционер на България

Александър Димитров взе първото си важно решение като национален селекционер на мъжкия отбор на България. Както е известно, 49-годишният специалист бе избран за заместник на Илиан Илиев, който се оттегли от поста след двете загуби на старта на световните квалификации за Мондиал 2026. "Лъвовете" допуснаха поражения с 0:3 от Испания и Грузия. Тези резултатите сложиха край на престоя на Илиев начело, а Димитров, който бе селекционер на младежкия национален отбор, бе избран за негов наследник.

Димитров избра легионерите за първите си срещи начело на "лъвовете"

Димитров ще дебютира начело на отбора след по-малко от две седмици. За "лъвовете" предстоят срещи с Турция и Испания. На 11 октомври "трикольорите" ще посрещнат селекцията на южната ни съседка на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на три дни по-късно ще пътуват до Валядолид за гостуването си на европейския шампион. Срещата ще се изиграе на стадион "Хосе Сория" и е с начален час 21:45 българско време.

Днес от Българския футболен съюз обявиха списък от 16 футболисти, играещи в чужбина, на които Александър Димитров ще разчита за предстоящите световни квалификации през следващия месец. Той залага на най-добрите ни играчи извън граница. Впечатление прави завръщането на Петко Христов в националния отбор. Припомняме, че защитникът пропусна последните срещ на България, тъй като беше в конфликт с предния селекционер. Ето и пълен списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Eмил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Виктор Попов (Корона Келце, Полша), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груeв (Лийдс, Англия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Владимир Николов (Корона Келце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша). Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лиига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.

ОЩЕ: Александър Димитров обеща големи промени в националния отбор и посочи основната си цел