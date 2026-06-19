Една от големите звезди, пропускащи Мондиал 2026, е пред завръщане в Серия А

Ювентус засили усилията си да върне една от бившите си звезди в Торино. Става въпрос за Рандал Коло Муани, който в момемнта играе за Тотнъм Хотспър, но е собственост на Пари Сен Жермен. Френският нападател остава ключова цел, тъй като "бианконерите" се стремят да подсилят атаката си, а подобрените отношения между двата клуба биха могли да помогнат за сключването на сделка, която преди това не се осъществи. Сега новият главен изпълнителен директор Джовани Карневали поднови преговорите с парижани

Ювентус иска да върне Рандал Коло Муани в Торино

Френският национал прекара успешен шестмесечен период под наем в Торино през 2025 г. и продължава да се ползва с висока оценка от страна на ръководството на клуба. В този период Коло Муани се отчете с 10 попадения и 3 асистенции в 22 мача. След това той премина под наем в Тотнъм, въпреки че Юве искаше да го задържи. Сега французинът, който не попадна във френския състав на Мондиал 2026, са завърна в Париж след трудния си период в Лондон. Той имаше проблеми с постоянството и отбеляза пет гола. Завръщането в Италия се разглежда като привлекателно решение за всички страни. В Юве смятат, че предишният успех на нападателя и запознатостта му с обстановката биха могли да улеснят реинтеграцията му в състава.

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ПСЖ оценява французина на 30 млн. евро

Според информации Карневали планира среща с президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи, като двата клуба се стремят да намерят общ език по отношение на трансфера. Очаква се преговорите да протичат по-гладко в сравнение с предишните трансферни прозорци, благодарение на добрите отношения между двамата ръководители. Това може да се окаже от решаващо значение, след като опитите за привличане на Коло Муани се провалиха в края на миналогодишния трансферен прозорец. Според информациите ПСЖ оценява нападателя на около 30 милиона евро.

Ювентус активно търси подкрепления в предни позиции, след като Лучано Спалети е установил необходимостта от по-голяма дълбочина в нападението. Става ясно, че треньорът иска двама надеждни централни нападатели, способни да водят атаката. Коло Муани е основната цел на клуба, но Ювентус проучва и други варианти, сред които Душан Влахович, Николас Джаксън и Александър Сьорлот.

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