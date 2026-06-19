Ивайло Петев проговори за Босна на Мондиала: "Той умира на терена във всеки мач"

Бившият селекционер на Босна и Херцеговина Ивайло Петев коментира представянето на тима на Мондиал 2026, където босненците се намират в трудна групова ситуация. След първите два мача отборът има само една точка, записана при равенство с Канада и загуба от Швейцария, което поставя тима под напрежение преди решителния последен двубой с Катар. Петев подчерта, че не желае да прави детайлен анализ или да дава конкретни съвети от уважение към настоящия селекционер Сергей Барбарез.

Ивайло Петев коментира напрежението около Босна и Херцеговина

"Тахирович е топхалф за мен. Сега нещата са малко объркани при него. Не трябваше да ходи в Аякс. Трябваше да остане в Италия. Но брат, според мен той е модерен, много модерен халф“, казва Петев и продължава: „Сега, може би му е нужно малко повече време и някаква приемственост. Мисля, че трябваше да продължи още в Брьондби. Според мен това го разтърси малко, но той е добър играч за мен. Да, националният отбор и мачовете там са друга работа. Напрежение и всичко останало, но това, което той притежава, е качеството, което Бог му е дал. Никой не може да му го отнеме. И той ще го покаже, сигурен съм", сподели Петев.

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"А Ермедин Демирович? Кой даде първи възможност на Демирович да играе? Аз. Колко мача не вкара, когато аз бях там? Седем. А кога вкара? При 1:0 над Черна гора, а ние станахме първи в Лигата на нациите с тези три точки. Всички искат да вкарва във всеки един мач, но и това време ще дойде. Но вижте го - той умира на терена във всеки мач", добави още българският специалист.

"Не са глупави в Щутгарт да платят 20 милиона, нали така? Ами, Щутгарт не са глупави просто ей така да изсипят 20 милиона. И, по дяволите, футболът е странен. Футболът е странен, разбирате ли ме? Сега всеки иска да вкара три гола, но има един, който вкарва от всяка ситуация – Един Джеко", заяви той.

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