Звезда на Португалия предизвика "война", след като каза истината за Роналдо

Звездата на Португалия Жоао Невеш беше подложен на сериозни критики заради коментара си по адрес на Кристиано Роналдо след равенството на "мореплавателите" с ДР Конго в първия мач от Мондиал 2026. Роналдо, който участва на шестото си първенство, не успя да повлияе по никакъв начин на мача, като Невеш отбеляза единствения гол за своя отбор, преди Конго да изравни резултата през второто полувреме. Въпреки че петкратният носител на "Златната топка" беше сериозно критикуван за разочароващото си представяне, част от феновете му отказаха да го приемат. Вместо това те обвиниха полузащитниците, включително Бруно Фернандеш, че не са успели да създадат достатъчно положения в последната третина на терена.

В Португалия нарочиха Жоао Невеш

Ситуацията се изостри, след като Невеш, в интервюто след мача, изрази недоволството си от представянето на Роналдо. Коментарите му не бяха приети добре от много фенове на легендата, които сметнаха, че полузащитникът на ПСЖ е проявил липса на уважение и е подкопал наследството на Роналдо. Всичко започна, след като 21-годишният халф е казал: "Знаем какво е направил Кристиано за нас, за националния ни отбор и за света на футбола. Но в този момент и той, и ние знаем, че той не е по-различен. Той е просто още един играч, който е тук, за да помогне. Не се различава от останалите. Тук е, за да даде своя принос, точно като всички нас."

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Малко след като коментарите му се разпространиха в социалните мрежи, феновете на Роналдо заляха секцията за коментари в Instagram профила на Невеш с негативни реакции. Дори в последните публикации на приятелката му - Мадалена Арагао, бяха забелязани неуважителни забележки. Докато профилите на Невеш в социалните мрежи бяха препълнени с критики, Бруно Фернандес похвали своя партньор в полузащитата, като реагира с емоджи "червено сърце" на снимката му от Световното първенство. Дори съотборникът на Невеш в ПСЖ - Ашраф Хакими, също коментира публикацията с емоджи с блестящи звездички. Феновете също така критикуваха Бруно за това, че не е успял да асистира на Роналдо за гол. "Подай топката на Роналдо" беше единственото, което се открояваше в коментарите под последните му публикации в социалните мрежи.

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