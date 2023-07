Роналдо отново не вкара и заля с вода оператор (ВИДЕО)

Поредното слабо представяне на Ал Насър вбеси Роналдо и той отново показа сприхавия си нрав. След последния съдийски сигнал 37-годишният футболист влезе в пререкание с хора край тъчлинията, а след това дори заля с вода телевизионен оператор, който се опитваше да заснеме близък план на звездата.

After the match, Ronaldo verbally abused the camera man, threw drink at him. What kind of behavior is this? The poor camera man just trying to earn a living doing his job.



Never seen such an arrogant athlete.



