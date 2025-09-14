Рубен Аморим: „Коби не се чувства комфортно в момента, но той може да стигне нивото на играчи като Витиня“

Една от най-лошо скритите тайни в последните седмици на летния трансферен прозорец беше желанието на Коби Мейну да напусне Манчестър Юнайтед. 20-годишният суперталант, който проблесна за „червените дяволи“ през сезон 2023-2024, изпитва затруднения под ръководството на треньора Рубен Аморим. Английският футболист търси повече игрово време и пожела да го получи в друг отбор, но продажбата му беше блокирана именно от португалския мениджър на клуба.

Младият халф не получава достатъчно игрово време с новия треньор

Мейну беше сред най-важните футболисти както за Юнайтед, така и за националния отбор на Англия. Той беше титуляр на Европейското първенство през 2024 година – дори на полуфинала и финала. Под ръководството на Рубен Аморим обаче нещата не тръгнаха по план за младия играч. От началото на новия сезон той се е появил в игра само веднъж и то от скамейката. Очевидно англичанинът изгуби позицията си в стартовата единайсеторка на „червените дяволи“, което го накара да пожелае трансфер, който така и не се осъществи.

Мнението на Аморим

„Може би не е свикнал да се бори за мястото си. Не му е комфортно, но той е добро дете. Той иска да се учи. Понякога е трудно да натискаш за нови неща от играчите.“, каза треньорът на Юнайтед относно Мейну.

„Помня, когато Витиня не играеше за Улвърхемптън. Сега обаче за много хора Витиня е най-добрият халф на света. Така че никога не знаеш. Нещо може да се случи понякога.“, Аморим сравни младия талант с успешния португалски играч на ПСЖ.

„Начинът, по който готвя отбора си, е напълно различен от предишния треньор. В Португалия гледах много мачове от Висшата лига. Чувстваше се сякаш Манчестър Юнайтед набляга на преходите от защита в атака. Мейну беше единственият, който можеше да успокои играта. Сега имаме други играчи, които могат същото.“, обясни специалистът относно нестандартната си футболна система.

„Понякога очаквам повече от Коби Мейну. Понякога, ако се случи да започне повече мачове, Коби Мейну ще играе и ще ми е трудно да го изкарам от игра… Той беше титуляр на финала на Европейското за отбор, който е пълен със звезди – Фоудън участва в мача, Палмър беше на скамейката. Той играеше. Наясно съм с всичко това, но понякога виждам играта по различен начин.“, завърши мениджърът по темата.

Как изглежда бъдещето на Мейну?

Няколко отбора изразиха интереса си относно Мейну. Сред тях бяха Тотнъм, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Наполи. В крайна сметка лично Аморим изрази желанието си да блокира изпращането на играча под наем. Англичанинът вероятно има сериозни амбиции за Световното първенство и желае да се докаже, за да бъде избран от селекционера Томас Тухел. Нещата биха се случили трудно, ако футболистът не получава достатъчно възможности. Ако нещата не се променят, трансфер може да се осъществи през януари.