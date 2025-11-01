Любопитно:

Рубен Аморим с признание: разкри кога е бил най-несигурен за работата си в Ман Юнайтед

01 ноември 2025, 12:04 часа 167 прочитания 0 коментара

Рубен Аморим ще отбележи първата си година, откакто се стана старши треньор на Манчестър Юнайтед в събота, когато „червените дяволи“ гостуват на Нотингам Форест. Те ще искат да останат в добрата за място в челната четворка на Висшата лига. Португалският старши треньор преживя трудни 12 месеца, откакто пристигна от Спортинг Лисабон. Той завърши на 15-то място в английския елит, загуби финала на Лига Европа и спечели само един от първите пет мача този сезон.

Рубен Аморим: „Мислех, че може би не е писано да бъде“

Рубен Аморим призна, че това го е накарало да се съмнява дали ще изкара една година начело на манчестърския гранд: „Трудно е да се изрече. Имаше някои моменти, с които беше трудно да се справя. Да губя толкова много мачове беше толкова трудно за мен, защото това е Манчестър Юнайтед. Позицията, която имахме през последната година, да насочваме цялото внимание към Лига Европа и да не печелим. Това беше огромно. Имах някои моменти, в които много се борих и си мислех, че може би не е писано да бъде.

Още: Ето кои са топ 50 играчите във Висшата лига в момента (КЛАСАЦИЯ)

Рубен Аморим

Аморим спечели пет от последните си седем мача

Днес е обратното. Днес чувствам и знам, че това беше най-доброто решение в живота ми. Искам да бъда тук, но за това трябва да спечелим срещу Нотингам Форест“. Аморим се наслаждава на най-добрия си период в клуба, като Юнайтед спечели пет от последните си седем мача в първенството, включително победи над Челси и Ливърпул. Той обаче не може да каже, че трудните времена вече са отминали: „Трудно е да се каже. Трябва да мислим позитивно, но също така трябва да сме подготвени, че футболът е (възход и падение). Сега можем да загубим тук или там, но ще се задържим.

Още: Манчестър Юнайтед има „ясен план“ за трансферния прозорец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Рубен Аморим

Рубен Аморим: „Мисля, че сме на по-добро място“

Вярвам повече на играчите си. Мисля, че те ми вярват повече. Това ще дойде с победите. И можете да усетите това, защото всички сега казват това, колко са свързани и вярват в мениджъра. Става въпрос за печелене на мачове. Не се промени много, защото срещу Арсенал гледах същия отбор, така че не знам. Мисля, че сме на по-добро място, но също така е много хубаво винаги да сме с това чувство и да се подготвяме, че нещо може да се промени. Ако имаме това чувство, ще обърнем внимание на детайлите и ще поддържаме този курс на нашия път. Мога да кажа, че в този момент сме по-добър отбор, чувстваме го и го знаем Това може да ни помогне да преодолеем по-добре лошите моменти“, завърши Аморим.

Още: Нападател на Тен Хаг е извън сметките на Аморим: иска да си ходи още през януари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Рубен Аморим
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес