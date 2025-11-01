Рубен Аморим с признание: разкри кога е бил най-несигурен за работата си в Ман Юнайтед

Рубен Аморим ще отбележи първата си година, откакто се стана старши треньор на Манчестър Юнайтед в събота, когато „червените дяволи“ гостуват на Нотингам Форест. Те ще искат да останат в добрата за място в челната четворка на Висшата лига. Португалският старши треньор преживя трудни 12 месеца, откакто пристигна от Спортинг Лисабон. Той завърши на 15-то място в английския елит, загуби финала на Лига Европа и спечели само един от първите пет мача този сезон.

Рубен Аморим: „Мислех, че може би не е писано да бъде“

Рубен Аморим призна, че това го е накарало да се съмнява дали ще изкара една година начело на манчестърския гранд: „Трудно е да се изрече. Имаше някои моменти, с които беше трудно да се справя. Да губя толкова много мачове беше толкова трудно за мен, защото това е Манчестър Юнайтед. Позицията, която имахме през последната година, да насочваме цялото внимание към Лига Европа и да не печелим. Това беше огромно. Имах някои моменти, в които много се борих и си мислех, че може би не е писано да бъде.

Аморим спечели пет от последните си седем мача

Днес е обратното. Днес чувствам и знам, че това беше най-доброто решение в живота ми. Искам да бъда тук, но за това трябва да спечелим срещу Нотингам Форест“. Аморим се наслаждава на най-добрия си период в клуба, като Юнайтед спечели пет от последните си седем мача в първенството, включително победи над Челси и Ливърпул. Той обаче не може да каже, че трудните времена вече са отминали: „Трудно е да се каже. Трябва да мислим позитивно, но също така трябва да сме подготвени, че футболът е (възход и падение). Сега можем да загубим тук или там, но ще се задържим.

Рубен Аморим: „Мисля, че сме на по-добро място“

Вярвам повече на играчите си. Мисля, че те ми вярват повече. Това ще дойде с победите. И можете да усетите това, защото всички сега казват това, колко са свързани и вярват в мениджъра. Става въпрос за печелене на мачове. Не се промени много, защото срещу Арсенал гледах същия отбор, така че не знам. Мисля, че сме на по-добро място, но също така е много хубаво винаги да сме с това чувство и да се подготвяме, че нещо може да се промени. Ако имаме това чувство, ще обърнем внимание на детайлите и ще поддържаме този курс на нашия път. Мога да кажа, че в този момент сме по-добър отбор, чувстваме го и го знаем Това може да ни помогне да преодолеем по-добре лошите моменти“, завърши Аморим.

