Селекциoнерът на Испания с коментар преди срещите на "Ла Фурия" с България и Турция

Националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте говори преди мачовете на тима в квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026. Както е известно, "Ла Фурия" попадна в една група с България, Турция и Грузия. Европейският шампион ще започне кампанията си с гостуване на България на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски" в София. Три дни по-късно Испания ще срещне Турция.

"Не знам дали нашата група е най-трудната"

Сега Де ла Фуенте даде интервю пред Националното радио на Испания, в което коментира как тимът му ще подходи към предстоящите срещи. Подготовката на националния отбор ще започне на 29 август, когато ще бъдат обявени списъците с повиканите футболисти. Селекционерът на България вече реши кои футболисти ще се изправят срещу европейския шампион, като впечатление прави отсъствието на играчи от ЦСКА.

Ето какво каза Де ла Фуенте:

"Не знам дали нашата група е най-трудната, но имаме много конкурентни съперници", започна испанският селекционер. "Септември винаги е сложен месец за футболистите – някои още не са дебютирали, други са сменили клубове. Въпреки това нашият отбор е ненаситен и това ми дава спокойствие. Да печелиш е много трудно. Трябва да се чувстваме способни да се борим за световна титла и да имаме късмет да няма контузии."

Де ла Фуенте коментира и въпроса със състава на отбора, посочвайки, че изборът на играчи винаги е предизвикателство. Той изтъкна младите таланти като Ламин Ямал и Жоан Гарсия, както и важните фигури като Алваро Мората и Карвахал, като посочи, че приоритет е здравето и формата на играчите за Световното първенство, след което добави: "Винаги следим около 60–70 футболисти и се стараем да имаме най-добрите възможности за всеки пост. Не е важно къде играят – важно е как се представят с националния отбор."

ОЩЕ: Бивш капитан на Левски: Няма да гледам България - Испания, това ще унищожи моето съзнание