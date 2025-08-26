Войната в Украйна:

26 август 2025, 16:34 часа 120 прочитания 0 коментара
Напуснал Реал Мадрид ще подсили бившия отбор на Шаби Алонсо

По-рано това лято един от дългогодишните играчи на Реал Мадрид напусна "Сантяго Бернабеу". Престоят на Лукас Васкес в клуба завърши с финално приключение на Световното клубно първенство, слагайки край на една успешна глава, в която той изигра важна роля в съблекалнята, определила една епоха. Сега, на този етап от кариерата си, той търси ново предизвикателство. Според известния спортен журналист Фабрицио Романо вече го е намерил.

Лукас Васкес си намери нов отбор

Романо потвърди трансфера на Лукас Васкес в Байер Леверкузен. Спорен информацията е постигнато споразумение между всички страни. Халфът ще се присъедини към германския отбор като свободен агент, като клубът търси подкрепление на тази позиция след преминаването на Джереми Фримпонг в Ливърпул. Според Фабрицио играчът е преминал медицински преглед в понеделник, въпреки че повече подробности са оскъдни. Очаква се в близките часове трансферът да бъде потвърден.

Лукас Васкес

По този начин испанецът ще се присъедини към отбора, който доскоро бе воден от новия наставник на Реал Мадрид - Шаби Алонсо. В момента начело на "аспирините" е Ерик тен Хаг. С идването си Лукас Васкес ще стане третият испанец в състава на германския тим, заедно с Алехандро Грималдо и Алейкс Гарсия Серано. Тен Хаг, който е бивш мениджър на Манчестър Юнайтед, пък иска да привлече една от бившите си звезди на "Олд Трафорд" в новия клуб.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Реал Мадрид Байер Леверкузен Лукас Васкес
