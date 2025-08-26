Напуснал Реал Мадрид ще подсили бившия отбор на Шаби Алонсо

По-рано това лято един от дългогодишните играчи на Реал Мадрид напусна "Сантяго Бернабеу". Престоят на Лукас Васкес в клуба завърши с финално приключение на Световното клубно първенство, слагайки край на една успешна глава, в която той изигра важна роля в съблекалнята, определила една епоха. Сега, на този етап от кариерата си, той търси ново предизвикателство. Според известния спортен журналист Фабрицио Романо вече го е намерил.

Лукас Васкес си намери нов отбор

Романо потвърди трансфера на Лукас Васкес в Байер Леверкузен. Спорен информацията е постигнато споразумение между всички страни. Халфът ще се присъедини към германския отбор като свободен агент, като клубът търси подкрепление на тази позиция след преминаването на Джереми Фримпонг в Ливърпул. Според Фабрицио играчът е преминал медицински преглед в понеделник, въпреки че повече подробности са оскъдни. Очаква се в близките часове трансферът да бъде потвърден.

По този начин испанецът ще се присъедини към отбора, който доскоро бе воден от новия наставник на Реал Мадрид - Шаби Алонсо. В момента начело на "аспирините" е Ерик тен Хаг. С идването си Лукас Васкес ще стане третият испанец в състава на германския тим, заедно с Алехандро Грималдо и Алейкс Гарсия Серано. Тен Хаг, който е бивш мениджър на Манчестър Юнайтед, пък иска да привлече една от бившите си звезди на "Олд Трафорд" в новия клуб.

🚨💣 EXCLUSIVE: Lucas Vázquez to Bayer Leverkusen, here we go! 🔴⚫️



Deal agreed with former Real Madrid right back who joins Bayer as free agent.



Medical already done secretly and deal to be signed on Tuesday. Exclusive story from late night…



…and deal done. 🔐🇪🇸 #Bayer04 pic.twitter.com/5ZttUif1KA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025