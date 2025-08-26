Изненадващо решение: Лийдс търси заместник на Илия Груев, йоркширци набелязаха халф от Бундеслигата

Пресата в Англия започна новата седмица със спекулации във връзка с трансферните планове на Лийдс, който решил още до края на настоящия прозорец да се подсили с нов дефанзивен полузащитник. Спекулира се, че в момента се разглеждат няколко опции в средата на терена за заместник на българския национал Илия Груев.

Илия Груев изигра 2 мача във Висшата лига

Родният футболист игра цял мач при тежката загуба с 0:5 от Арсенал през уикенда, както и десетина минути в откриващия мач за сезона срещу Евертън, спечелен от йоркширци с 1:0 на „Елънд Роуд“. Българинът дори бива обвинен за едно от попаденията на столичаните.

Статистиката от първите два мача на Лийдс във Висшата лига показва, че Груев е успял да спечели само едно единоборство с противник и поради тази причина мнозина поставят под съмнение физиката на полузащитника, която е от сериозно значение в Англия.

В допълнение от „Билд“ разкриват, че Лийдс се интересува от дефанзивния полузащитник на Борусия Мьонхенгладбах Юлиан Вейгл. Интерес към германския национал има и от Ал-Шабаб, добавят в Германия.

Наскоро мениджърът на Лийдс сподели, че е благословен да има играч като Илия Груев.