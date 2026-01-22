ФИФА потвърди: Доналд Тръмп ще връчва наградите на Световното

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че американският президент Доналд Тръмп ще бъде човекът, който редом с него ще връчва наградите след края на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Финалът на Мондиал 2026 ще бъде на 19 юли, а именно Тръмп ще е човекът, който ще даде трофея на победителите. Единственото несигурно нещо остава дали президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум и премиерът на Канада Марк Карни също ще участват в церемонията.

Инфантино съобщи новината на Световния икономически форум

Всъщност Джани Инфантино съобщи новината без дори да казва името на президента на САЩ. Това се случи на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Но сякаш никой не остана изненадан, тъй като Инфантино и Тръмп са в добри отношения. Президентът на ФИФА връчи на американския такъв наградата за мир на ФИФА по време на жребия за Мондиал 2026 във Вашингтон на 5 декември.

Още: Бойкот на Световното в САЩ! ФИФА настръхна - хиляди отмениха билетите си заради политиката на Тръмп

Традицията повелява Доналд Тръмп да присъства на награждаването

Финалът на Световното ще се проведе в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Всъщност това държавните глави на страните-домакини да са част от церемонията по награждаването след финала е традиция. Направиха го и президентът на Русия Владимир Путин през 2018 г., и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани през 2022 г. Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде както първото, което ще се проведе в три държави, така и първото с 48 участващи отбора.

Още: Две добри новини за емблематичен български тим