Серхио Рамос реши къде ще продължи кариерата си, разтърси с коментар (ВИДЕО)

37-годишният бранител пристигна по-рано в града, за да подпише официално контракта си. Двете страни са постигнали споразумение още в неделя, а в понеделник се очаква Рамос да бъде представен, съобщи безпогрешното гуру на трансферни новини Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Sergio Ramos, landed in Sevilla to sign his contract today ⚪️🔴🛬 #Sevilla “It goes for my father, my grandfather and Antonio Puerta”. ❤️🇪🇸 🎥 @MarioMijenz pic.twitter.com/gQ0gr74Qe9

Договорът на испанския ветеран ще бъде до юни 2024 година с опция за допълнителен сезон. Защитникът е отказал доста по-изгодни оферти от Саудитска Арабия и Турция, за да се завърне в Севиля, където игра до 2005 година, преди да подпише с Реал Мадрид.

“Много съм щастлив. Чаках в продължение на няколко месеца. Имах дълг към баща ми, към дядо ми, към Пуерта (Антонио Пуерта - бивш играч на Севиля, който почина през 2007 г.) и към Севиля като цяло. Нямаше смисъл изобщо да ходя на друго място”, коментира Серхио Рамос.

🚨 Sergio Ramos REJECTED an offer of €11M/year from Galatasaray and €20M/year from Al-Ittihad! 🇸🇦🤑❌ 🇹🇷



The Spanish defender will earn just over €1M/year at Sevilla. 💰



(Source: @mundodeportivo ) pic.twitter.com/Ebjl4FGUq2