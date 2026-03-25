Тръмп иска по 15 000 долара от африканските фенове, за да гледат Световното в САЩ

Феновете от няколко държави, класирали се за тазгодишното Световно първенство по футбол, може да бъдат задължени да внесат гаранционни суми до 15 000 долара, за да получат туристическа виза за САЩ съобщава "Атлетик". Мярката засяга граждани на Алжир, Кабо Верде, Сенегал и Кот д'Ивоар. В същото време ФИФА оказва неофициален натиск върху администрацията на Доналд Тръмп с искане за изключения за участващите футболисти.

Новите мерки за сигурност на Тръмп могат да лишат много фенове от възможността да гледат Световното на живо

Т.нар. "пилотна програма за визови гаранции" обхваща общо 50 държави, като пет от тях имат представители на Мондиала. Промените в политиката засягат кандидати за бизнес и туристически визи, които вече трябва да доказват не само намерение за временно пребиваване, но и да депозират значителна сума като гаранция.

От Държвания департамент на САЩ уточняват, че всички кандидати се разглеждат по еднакви законови критерии. Средствата се възстановяват, ако притежателят на визата страната в рамките на разрешения срок. Новите изисквания не важат със задна дата и не засягат хора с вече издадени валидни визи.

В програмата обаче няма изрично правило, което да освобождава спротисти, участващи в големи международни турнири. Това означава, че играчи без американска виза също могат да попаднат под режима на гаранционните плащания. Всяка кандидатура ще се оценява индивидуално от консулските служители, без формална процедура за освобождаване от депозита.

Все пак съществува възможност за изключения, ако се прецени, че конктретното пътуване е от значим национален или хуманитарен интерес. Именно на това разчита ФИФА, която активно търси решение преди началото на първенството.

Организацията вече разработва алтернативен подход чрез издаване на официални покани към делегациите на националните федерации. Очакванията са тези документи да улеснят процеса и евентуално да заменят изискването за гаранция. Подобна мярка вероятно ще важи за играчи, треньори и служители, но не и за техните близки.

Ситуацията буди тревога сред футболните федерации на засегнатите страни. По време на подготвителни срещи в Атланта темата вече е била обсъждана, като остава по-малко от три месеца до началото на турнира.

Изискваните суми варират между 5000, 10 000 и 15 000 долара на човек. За деца обикновено се предвижда по-ниска гаранция, но при семейни пътувания разходите се натрупват, тъй като плащането е индивидуално. Това може сериозно да ограничи възможността на фенове от засегнатите държави да присъстват на Световното първенство.