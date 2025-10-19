Насар разкри: Искали са да ме продадат зад гърба ми! Предлаган съм на Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Катар

Спортист №1 на България Карлос Насар гостува в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия. Трикратният световен шампион разказа любопитна история как предишно ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести е имало намерения да продаде родения в Париж талант, за да покрие дълговете си. По думи на тежкоатлета той е бил предлаган на Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Катар.

Насар с интересна история

"Претърпял съм много предателства от федерацията. Нормално е хората да не доверяват парите си на тях. Много пъти са хващани да изразходват средствата не по предназначение. Искали са да продават мен зад гърба ми, за да платят глоба на федерацията. Това е старото ръководство. Аз не съм бил част от това нещо, но такива са били хората. Предлаган съм на Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Катар. Това са хората, на които би трябвало да разчитам. Приех го като предателство. Никога не съм имал намерение да сменям държавата", категоричен е Насар.

"Ако успеем да стигнем до споразумение, успеем. Ако не, аз имам цели, които нямам намерения да изпускам. Ботев твърди, че когато нямам договор с федерацията, не мога да се състезавам. Това не е така. Като член на клуба в Червен бряг, който е член на Федерацията, и аз съм член и на Федерацията. Правата могат да ми ги спрат само с наказание. Насар означава шампион. Баща ми е ливанец, майка ми - българка", разказва още спортист №1 на България за 2024 година.

"Майка ми стана голям специалист по вдигане на тежести. На всяко състезание следи - група Б, проблеми със сигнала. Това ми помага", каза още с усмивка талантът.

