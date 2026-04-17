След като беше изхвърлен от Ман Юнайтед: Челси го приюти, само за да го разкара след една година

Падението в кариерата на Алехандро Гарначо продължава да се засилва. След като беше младата звезда на Манчестър Юнайтед, той си навлече гнева на тогавашния мениджър Рубен Аморим. След като стана ясно, че португалецът ще започне сезон 2025/26 начело на “червените дяволи“, аржентинското крило нямаше място на “Олд Трафорд“. Челси го купи за 40 милиона паунда в последния ден на летния трансферен прозорец, но може да го разкара само година след пристигането му.

Алехандро Гарначо играе по средно 50 минути на мач

Откакто се присъедини към Челси, Алехандро Гарначо е взел участие в 38 мача, във всички турнири, като е изиграл 1958 минути. Това са по малко над 50 минути средно на мач. За 38-те си появи на терена той е отбелязал 8 гола и е дал 4 асистенции. Струва си да се отбележи, че половината му попадения дойдоха в мачове срещу отбори от по-ниските дивизии в ФА Къп и Купата на лигата.

Челси може да се раздели с Гарначо още през лятото

Откакто Лиъм Росиниър стана треньор на Челси на 6 януари, Гарначо е бил титуляр само в 4 мача във Висшата лига. Педро Нето е фаворитът на английския мениджър за лявото крило, като “сините“ разполагат и с Джейми Гитънс на тази позиция. Това е и основната причина Челси да може да си позволи да се раздели с Гарначо още през летния трансферен прозорец, пише “Сън“. А в Аржентина ве1е се говори, че Ривър Плейт има интерес към крилото.

