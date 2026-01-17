След краха за Купата и Суперкупата: Реал Мадрид показа реакция в първенството

Испанският колос Реал Мадрид се завърна на победния път след загубата на финала на Суперкупата на Испания и отпадането от Купата на Краля. "Белия балет" успя да надвие Леванте с 2:0 като домакин в среща от 20-ия кръг на Ла Лига. Килиан Мбапе и Раул Асенсио се разписаха за Реал през второто полувреме, за да осигурят първа победа на Алваро Арбелоа начело на "кралете".

Мбапе вкара от дузпа, за да доближи Реал на точка от Барселона

Реал контролираше двубоя от самото начало, но през първата част не успя да създаде достатъчно напрежение пред противниковата врата. През втората част това се промени, включително и с две смени на Арбелоа на почивката - Арда Гюлер и Франко Мастантуоно замениха Едуардо Камавинга и Гонзало Гарсия. В 58-ата минута Реал получи дузпа, а Килиан Мбапе бе точен от бялата точка.

Седем минути по-късно Арда Гюлер намери Раул Асенсио, който се разписа за 2:0. До края Реал задържа преднината си и взе четвърта поредна шампионатна победа, доближавайки се на една точка от лидера Барселона, който в неделя гостува на Реал Сосиедад. Леванте остава на 19-то място с 14 точки. В следващия кръг Реал гостува на Виляреал, а Леванте домакинства на Елче.

